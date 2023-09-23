В США усомнились в необходимости поставок ATACMS Украине и считают маловероятным, что они способны радикально изменить сложившуюся обстановку

Американские власти выразили свои сомнения относительно того, каким образом поставки ракет ATACMS на Украину смогут повлиять на динамику конфликта в данном регионе. Эту информацию предоставила газета Politico, ссылаясь на источники в американской администрации.

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Подчеркивается, что администрация Соединенных Штатов признает потенциальную способность этих ракет поддержать украинскую армию на поле боя, однако считает маловероятной их способность радикально изменить сложившуюся обстановку.

Ранее Пентагон заявил, что на данный момент нет возможности объявить о передаче ракет ATACMS в Киев. По словам официальных представителей оборонного ведомства, пока нет необходимости делать официальные заявления на этот счет.

В ответ на это, президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в скором получении Киевом ракет ATACMS. Он считает, что страна находится на финишной прямой в вопросе поставок.

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