Венгрия призвала отказаться от поставок оружия Украине

Глава Министерства иностранных дел Венгрии, Петер Сийярто, выразил призыв отказаться от поставок оружия Украине. Он выразил эту позицию при ответе на вопросы журналистов, как сообщает корреспондент издания "Лента.ру".

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В рамках осмысленной и детально обоснованной позиции, дипломат подчеркнул: "Мы фактически являемся единственной страной в НАТО, которая не осуществляет поставки техники Украине. Мы придерживаемся этой линии, исходя из принципов нашей политики. В этом контексте, было бы предпочтительно, если бы вместо увеличения поставок оружия в нашем регионе уделялось больше внимания мирному разрешению конфликта", - пояснил Петер Сийярто.

Он также подчеркнул, что увеличение объема поставок оружия в Киеве может только удлинить продолжительность конфликта, и вместо этого акцент должен быть смещен в сторону интенсификации переговорного процесса.

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Ранее глава МИД Венгрии сообщил, что представители НАТО и Европейского союза настаивали на том, чтобы Венгрия воздерживалась от контактов с членами делегаций России и Белоруссии во время Генеральной Ассамблеи ООН. По словам дипломата, партнеры Венгрии не проявляют готовности использовать Генеральную Ассамблею для урегулирования конфликтов. "Если мы не готовы протянуть руку тем, с кем у нас имеются разногласия, и начать конструктивный диалог по урегулированию этих разногласий, то мы никогда не сможем найти мирное решение", - подчеркнул Петер Сийярто.