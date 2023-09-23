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Глава Министерства иностранных дел Венгрии, Петер Сийярто, выразил призыв отказаться от поставок оружия Украине. Он выразил эту позицию при ответе на вопросы журналистов, как сообщает корреспондент издания "Лента.ру".
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В рамках осмысленной и детально обоснованной позиции, дипломат подчеркнул: "Мы фактически являемся единственной страной в НАТО, которая не осуществляет поставки техники Украине. Мы придерживаемся этой линии, исходя из принципов нашей политики. В этом контексте, было бы предпочтительно, если бы вместо увеличения поставок оружия в нашем регионе уделялось больше внимания мирному разрешению конфликта", - пояснил Петер Сийярто.
Он также подчеркнул, что увеличение объема поставок оружия в Киеве может только удлинить продолжительность конфликта, и вместо этого акцент должен быть смещен в сторону интенсификации переговорного процесса.
Ранее глава МИД Венгрии сообщил, что представители НАТО и Европейского союза настаивали на том, чтобы Венгрия воздерживалась от контактов с членами делегаций России и Белоруссии во время Генеральной Ассамблеи ООН. По словам дипломата, партнеры Венгрии не проявляют готовности использовать Генеральную Ассамблею для урегулирования конфликтов. "Если мы не готовы протянуть руку тем, с кем у нас имеются разногласия, и начать конструктивный диалог по урегулированию этих разногласий, то мы никогда не сможем найти мирное решение", - подчеркнул Петер Сийярто.