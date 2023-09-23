В Венгрии прокомментировали заявление ЕС по Карабаху

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель опубликовал официальное заявление в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе. Это решение было принято, так как не удалось достичь единого мнения среди стран-членов ЕС по данному вопросу. Информацию об этом предоставил глава Министерства иностранных дел Венгрии, Петер Сийярто, в своем сообщении на Facebook. Важно отметить, что данная социальная сеть официально запрещена в России и принадлежит компании Meta, рассмотренной как экстремистская и запрещенная в РФ.

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Согласно словам Петера Сийярто, Венгрия, а также несколько других стран, высказали свои замечания и предложения относительно совместного заявления, однако договоренности так и не были достигнуты. В связи с этим заявление было опубликовано от имени Жозепа Борреля.

Сийярто подчеркнул, что позиция Венгрии по этому вопросу ясна и однозначна: вместо военных действий необходим мир. «После долгих десятилетий страданий народа Нагорного Карабаха пришло время положить этому конец. Однако односторонние заявления не способствуют решению проблемы. Мы считаем, что Организация Объединенных Наций предоставляет отличную площадку для проведения переговоров», — подчеркнул он.

Ранее Венгрия заблокировала согласованное заявление ЕС, осуждающее Азербайджан за проведение военной операции в Нагорном Карабахе.

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Важно отметить, что 20 сентября правительство Нагорного Карабаха объявило о своей капитуляции после начала антитеррористической операции, проведенной Азербайджаном. Армения также официально отказалась от претензий на территорию Нагорного Карабаха и приняла решение не участвовать в процессе урегулирования данного конфликта.