В США назвали безумием выделение денег Киеву

В ходе своего выступления на телеканале Fox News, американский сенатор Джош Хоули раскрыл информацию о планах Белого дома предоставлять финансовую поддержку Украине на постоянной основе.

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Согласно Хоули, запрошенные администрацией США 24 миллиарда долларов для Украины — это лишь начало новой стратегии. Он выразил недоумение относительно смысла и конечных целей данного финансового обеспечения, подчеркнув, что правительство должно разъяснить свои намерения.

Сенатор также подчеркнул необходимость более детального контроля за расходами, которые Украина осуществляет средствами, предоставленными США.

Представители Конгресса США, в свою очередь, выразили свое недовольство запросом Белого дома о выделении 24 миллиардов долларов в качестве военной помощи Украине.

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Инсайдеры портала Axios также обратили внимание на то, что украинский президент Владимир Зеленский, посетивший Вашингтон в рамках официального визита, столкнулся с прохладным приемом со стороны членов Конгресса США.