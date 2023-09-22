В Германии призвали готовиться к худшему в случае переизбрания Трампа

В случае повторного избрания на пост президента США Дональда Трампа, Германия стоит рассмотреть новый девиз - "Надейтесь на лучшее, но будьте готовы к худшему". Это заявление сделал бывший министр иностранных дел ФРГ, член Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Зигмар Габриэль, как сообщает Der Spiegel.

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Зигмар Габриэль акцентировал внимание на потенциальных негативных последствиях для Европы и Украины, которые могут возникнуть при возможном возвращении Трампа в Белый дом. Габриэль выразил опасения, что для Трампа альянсы, такие как НАТО, могут перестать быть приоритетом, что, в свою очередь, может привести к уменьшению поддержки Украины и близким контактам с президентом России Владимиром Путиным.

Политик подчеркнул, что для Европы и Германии важно усилить свою устойчивость, не только по отношению к иностранным державам, но, к сожалению, и к США, который является одним из ключевых партнеров.

Зигмар Габриэль также высказал мнение, что Трамп, возможно, не выйдет из НАТО, но может существенно сократить финансовую поддержку альянса и поставить под сомнение обязательства со стороны НАТО, что могло бы способствовать интересам Владимира Путина.

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Предыдущий глава МИД ФРГ Анналена Бербок выразила уверенность в том, что Европа будет лучше подготовлена к возвращению Трампа в этот раз. Она подчеркнула, что в 2016 году никто в Европе не ожидал появления президента США, который подвергнет сомнению актуальность НАТО.