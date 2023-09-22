В Польше назвали способ охладить горячие украинские головы

Участие Соединенных Штатов Америки в споре, касающемся поставок зерна, может оказать успокаивающее воздействие на напряженную обстановку в Украине. Это было заявлено Аркадиушем Мулярчиком, заместителем министра иностранных дел Польши, в ходе интервью на радиостанции RMF FM. Это сообщение было предоставлено агентством РИА Новости.

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Мулярчик выразил надежду на то, что конфликт вокруг зерновых поставок и оскорбительных заявлений со стороны украинских политиков скоро утихнет. Он добавил: "Я верю, что участие США как-то поможет смягчить напряженную обстановку в украинской политике и охладит горячие украинские головы".

Замглава МИД Польши выразил мнение, что Владимир Зеленский и некоторые украинские политики ведут себя нечестно по отношению к Польше, и он даже признал, что это слишком мягко сказано.

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Ранее президент Польши Анджей Дуда подчеркнул, что Польша должна всегда приоритетно действовать в своих интересах, несмотря на сложное положение Украины, которая, по его словам, "старается ухватиться за все возможности", даже если это может привести к неожиданным последствиям и затруднить получение необходимой помощи.