Президент Польши отказался участвовать в новых выборах

Президент Польши, Анджей Дуда, сделал важное заявление относительно своей будущей политической карьеры. В ходе интервью на телеканале Polstat, он объявил о своем намерении больше не участвовать в выборах. Президент выразил уверенность в том, что президентские выборы 2020 года стали его последними.

реклама

Следует отметить, что второй президентский срок Анджея Дуды истекает в 2024 году, и согласно конституции страны, он не имеет права занимать пост президента более двух сроков подряд. Президент также отверг возможность выдвижения своей кандидатуры на пост депутата в парламент.

Ранее крупнейшая оппозиционная коалиция в Польше, известная как "Гражданская платформа", объявила о своем намерении привлечь Анджея Дуду, а также премьер-министра Матеуша Моравецкого и других влиятельных политиков к государственному трибуналу, если они выиграют предстоящие парламентские выборы.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Эти политики готовы обратиться в "деполитизированную прокуратуру", чтобы начать уголовное преследование чиновников и руководителей компаний по обвинениям в коррупции и экономических преступлениях.