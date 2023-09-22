Южная Корея захотела возобновить саммит с Китаем для налаживания связей

Южная Корея выразила интерес в возобновлении трехстороннего саммита с Китаем и Японией, стремясь укрепить отношения между этими странами. Эту информацию распространило агентство Bloomberg, ссылаясь на заявление посла Южной Кореи в Японии, Юн Дук Мина.

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Дипломат подчеркнул, что переговоры о встрече, запланированной на текущий год, находятся на окончательной стадии. Он также подчеркнул, что отношения между Японией и Южной Кореей развиваются стремительно и важно, чтобы обе страны соседствующего региона сотрудничали между собой в целях укрепления стабильности в регионе.

Стремление Китая к возобновлению диалога было подкреплено историческим трехсторонним саммитом, организованным США в Кэмп-Дэвиде с участием лидеров Южной Кореи и Японии.

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Ранее после трехстороннего саммита между Японией, США и Южной Кореей было объявлено о готовности возобновить диалог с КНДР без каких-либо предварительных условий. Руководители этих стран также согласились на создание трехсторонней рабочей группы, которая будет способствовать укреплению сотрудничества, включая сотрудничество с международным сообществом в целях противодействия киберугрозам со стороны КНДР.