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NataVd
Британия могла поставить ВСУ танки и бронетранспортеры с ядовитым асбестом
В Британии признались в возможной поставке Украине «ядовитой» техники

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Министерство обороны Великобритании признало, что в прошлом существовала возможность поставки Украине около 2000 единиц военной техники, содержащей в себе вредный асбест. Эту информацию раскрыло издание Daily Express.

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По информации данного издания, более чем 2000 британских военных машин могли содержать потенциально опасные материалы, включая асбест, в своей конструкции. Среди таких машин можно выделить танки Challenger 2, боевые машины пехоты Warrior и бронетранспортеры Bulldog.

Следует отметить, что контакт с асбестом может повлечь за собой серьезные последствия, такие как развитие мезотелиомы, формы рака, а также значительное повреждение легких. Эти риски могут проявиться через многие годы после возможного заражения.

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Ранее глава Министерства иностранных дел Великобритании, Джеймс Клеверли, объяснил задержку поставок ракет дальнего радиуса действия Украине со стороны Западных стран, таких как США и Германия. По его словам, эти страны имеют определенные опасения из-за возможности эскалации конфликта со стороны России, что могло повлиять на решение о поставках указанных ракет.

#новости
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