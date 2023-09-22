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Министерство обороны Великобритании признало, что в прошлом существовала возможность поставки Украине около 2000 единиц военной техники, содержащей в себе вредный асбест. Эту информацию раскрыло издание Daily Express.
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По информации данного издания, более чем 2000 британских военных машин могли содержать потенциально опасные материалы, включая асбест, в своей конструкции. Среди таких машин можно выделить танки Challenger 2, боевые машины пехоты Warrior и бронетранспортеры Bulldog.
Следует отметить, что контакт с асбестом может повлечь за собой серьезные последствия, такие как развитие мезотелиомы, формы рака, а также значительное повреждение легких. Эти риски могут проявиться через многие годы после возможного заражения.
Ранее глава Министерства иностранных дел Великобритании, Джеймс Клеверли, объяснил задержку поставок ракет дальнего радиуса действия Украине со стороны Западных стран, таких как США и Германия. По его словам, эти страны имеют определенные опасения из-за возможности эскалации конфликта со стороны России, что могло повлиять на решение о поставках указанных ракет.