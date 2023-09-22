Пентагон продолжит помогать Киеву в случае отсутствия решения по финансированию

Пентагон обеспокоен невысоким прогрессом в Конгрессе США относительно решения о финансировании Украины до конца сентября. Крис Шервуд, представитель американского оборонного ведомства, утверждает, что независимо от исхода этого вопроса, Пентагон будет продолжать оказывать помощь Вооруженным силам Украины.

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В случае отсутствия соглашения в Конгрессе, министерство обороны США примет на себя ответственность за поддержку Украины. Это означает, что американская военная помощь, включая обучение украинских военных и поставки вооружения, будет продолжена.

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Ранее президент США Джо Байден утвердил новый пакет вооружений для Украины, включая вторую батарею системы противовоздушной обороны Hawk, артиллерию и боеприпасы. Кроме того, он подтвердил, что первые танки Abrams будут отправлены в Украину уже на следующей неделе.