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NataVd
Эрдоган захотел созвониться с Путиным, чтобы обсудить зерновую сделку
Эрдоган захотел созвониться с Путиным в ближайшее время

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Президент Турции, Реджеп Тайип Эрдоган, намеревается провести телефонный разговор с президентом России, Владимиром Путиным, с целью обсуждения важных вопросов, связанных с торговлей зерном. Эту информацию предоставили надежные источники, сообщает агентство РИА Новости. Согласно данным источника, "Мы ожидаем, что такой разговор состоится в ближайшие дни".

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Кроме того, на повестке дня также находится обсуждение инициативы по совместной переработке российского зерна с участием Катараи и с последующей поставкой продукции в страны Африки.

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Ранее президент Эрдоган объявил о планах Турции совместно с Россией поставить 1 миллион тонн российского зерна в Африку. Он подчеркнул, что странам Африки, находящимся в тяжелом положении, необходима дополнительная поддержка в области сельского хозяйства. Также ранее он отметил, что провел переговоры на эту тему с российским президентом Владимиром Путиным.

#новости
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