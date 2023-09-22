В Европе оценили влияние выборов в некоторых странах на поддержку Украины

Предстоящие выборы и внутренние проблемы в некоторых европейских странах создают серьезные вызовы для поддержки Украины. Влияние предстоящих выборов в Польше и Словакии на оказание помощи Украине стало предметом внимания в статье, опубликованной в издании Politico.

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Выборы в Польше назначены на 15 октября. В настоящее время Украина осознает, что её границы находятся не только с Польшей, но и с "польскими выборами". На данный момент голоса ста тысяч польских фермеров имеют для правительства большее значение, чем вопросы экспорта и импорта сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщает Иван Крастев, глава Центра либеральных стратегий в Софии.

Один из фаворитов выборов в Словакии, запланированных на 30 сентября, - бывший премьер-министр Роберт Фицо, который выступает против поддержки Украины. Милан Нич, научный сотрудник Немецкого совета по международным отношениям, объясняет популярность Фицо, отмечая, что в обществе, где лишь 40 процентов поддерживают поставки оружия в Украину, предложение правительства вызывает недовольство.

Ранее министр по делам Евросоюза Польши Шимон Шинковский вель Сенк выразил возможность прекращения помощи Украине и раскритиковал действия украинской стороны в сельском хозяйстве. Кроме того, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Польша приостановила поставки вооружений для украинской армии.

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18 сентября Роберт Фицо объявил, что в случае победы его оппозиционной партии Smer, Словакия прекратит предоставление помощи Украине. Он также подчеркнул, что поставки оружия со стороны западных стран не окажут влияния на ход военных действий и общую ситуацию в регионе.