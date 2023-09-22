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Лавров призвал Гутерриша запустить арбитраж против США из-за невыдачи виз
Лавров призвал генсека ООН запустить процедуру арбитража против США

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На официальном сайте Министерства Иностранных Дел Российской Федерации было оглашено заявление Министра Иностранных Дел Сергея Лаврова, в котором он призвал Генерального Секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антонио Гутерриша начать процесс арбитражного разбирательства в отношении действий Соединенных Штатов Америки.

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В информационном сообщении, размещенном на официальном сайте МИД России, отмечается, что Сергей Лавров обратил внимание Антонио Гутерриша на систематические нарушения США своих обязательств, установленных Соглашением о Центральных Учреждениях ООН, которое было подписано в далеком 1947 году. В частности, он подчеркнул случаи отказа Вашингтона предоставлять визы дипломатам из России и других государств для их участия в мероприятиях, организуемых при участии ООН.

Сергей Лавров также подчеркнул, что на данный момент ситуация требует немедленного начала процедуры арбитража в отношении Соединенных Штатов Америки, и это требование нашло отражение в неоднократных резолюциях, принятых Генеральной Ассамблеей ООН. Кроме того, в ходе встречи с Генеральным Секретарем ООН, Лавров вручил Гутерришу книгу под названием "Украинские преступления против человечности (2022-2023)" и комплект документальных видеоматериалов, получивших название "Дети Донбасса".

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Перед этой встречей в Нью-Йорке, Министр Иностранных Дел Сергей Лавров сделал запись в гостевой книге, пожал руку Антонио Гутерришу и совместно с ним сделал фотографию.

#новости
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