На Западе рассказали о настоящем ударе по Украине от союзника

Польша внесла значительное изменение в отношения с Украиной, приняв решение о приостановке поставок военной техники Вооруженным силам Украины. Об этом информирует издание Figaro.

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Авторы данной статьи называют отказ Польши от поставок оружия Украине серьезным ударом, нанесенным со стороны страны-партнера. Они выделяют, что независимо от мотивов, которые привели Польшу к этому решению, оно может иметь далеко идущие последствия для интересов Украины.

Важно отметить, что Польша ранее занимала шестое место по объемам поставок вооружения Вооруженным силам Украины, предоставив около трех миллиардов евро в помощь. Из этой суммы 820 миллионов были выделены в форме финансовой поддержки, а остальные средства были направлены в виде боеприпасов и вооружения.

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Ранее президент Польши, Анджей Дуда, также объявил о решении не передавать Украине приобретенное для обороны новое вооружение. Он подчеркнул, что выступает против передачи новых типов вооружения, таких как Abrams, Patriot или HIMARS, закупленных в Соединенных Штатах и Южной Корее.