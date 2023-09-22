Захарова уличила главу Еврокомиссии во лжи о Хиросиме

Официальный представитель Министерства Иностранных Дел Российской Федерации, Мария Захарова, выразила официальное негодование в ответ на выступление председательницы Европейской Комиссии, Урсулы фон дер Ляйен. В своих заявлениях Мария Захарова утверждает, что фон дер Ляйен распространяет ложную информацию и несправедливо обвиняет Россию в трагических событиях, произошедших в Хиросиме. Эти высказывания были опубликованы Марией Захаровой в ее официальном канале на платформе Telegram.

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Мария Захарова подчеркивает, что выступление Урсулы фон дер Ляйен на церемонии вручения награды Атлантического совета 21 сентября привлекло внимание общественности. Глава Европейской Комиссии выразила признательность японскому правительству за их поддержку Украины и их решимость противостоять России. Кроме того, Урсула фон дер Ляйен обвинила Россию в ответственности за произошедшую трагедию в Хиросиме.

Важно отметить, что Урсула фон дер Ляйен также подчеркнула, что Россия демонстрирует угрозу возобновления использования ядерного оружия, что, по ее мнению, представляет собой недопустимую и опасную ситуацию, особенно в свете происшедшего в Хиросиме.

В ответ на данные заявления Мария Захарова обвинила председательницу Европейской Комиссии в распространении дезинформации и подчеркнула, что подобные высказывания вызывают негодование и могут иметь серьезные последствия.

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Кроме того, ранее Урсула фон дер Ляйен выразила положительную оценку продвижению Украины в процессе реформ для получения членства в Европейском Союзе, считая, что Киев успешно осуществляет необходимые изменения и действия в этом направлении.