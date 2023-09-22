В США рассказали про холодный прием Зеленского в Конгрессе

Украинский президент Владимир Зеленский, прибывший в Вашингтон с официальным визитом, столкнулся с неприветливым приемом со стороны Конгресса США, как сообщается на портале Axios.

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Журналисты утверждают, что до прибытия Зеленского в США, несколько американских законодателей выразили недовольство предложением администрации о выделении 24 миллиардов долларов на помощь Украине. Они выразили требование предоставления подробных данных о том, как Украина использовала предоставленные ранее средства.

Спикер Палаты представителей Конгресса, Кевин Маккарти, отказал Зеленскому в возможности выступить перед членами законодательной палаты и старался избегать встреч с украинским лидером. По мнению Axios, множество республиканцев использовали визит Зеленского как повод для выражения презрения к просьбам Украины и насмешек в адрес ее лидера.

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Ранее в Конгрессе США также возникло сопротивление относительно предоставления военной помощи Украине. Почти 30 республиканцев объявили о своем несогласии с запросом Белого дома на выделение 24 миллиардов долларов на помощь Киеву.