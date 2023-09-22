В Германии предсказали крах Запада из-за Украины

Немецкий журналист Юлиан Репке выразил свои размышления относительно недавно предоставленного Соединенными Штатами нового пакета военной помощи Украине на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter). В его комментарии, он акцентировал внимание на том, что Киев не получил несколько видов вооружений, которые он исходно запрашивал. Это произошло, несмотря на поддержку, оказываемую западной коалицией, и поднимает вопросы об устойчивости данной коалиции и возможных трудностях, которые могут возникнуть в будущем.

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Репке отметил, что ни система ATACMS, поставляемая из США, ни ракеты Taurus, предоставляемые Германией, ни даже танки из Польши так и не были переданы Украине. Это вызывает сомнения относительно боеспособности Украины в условиях активных боевых действий. Согласно его мнению, такая ситуация может также способствовать тому, что Россия может решить не вмешиваться активно и просто дождаться развития событий, ожидая, пока западная коалиция саморазрушится.

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Ранее посольство России в Вашингтоне обвинило Соединенные Штаты в готовности передать Украине самые опасные виды вооружения с целью поддержать страну в ситуации, когда ее контрнаступление не достигло поставленных целей.