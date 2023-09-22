Россия обвинила США в готовности передать Киеву самые опасные вооружения

В официальном Telegram-канале Посольства России в Вашингтоне было сделано обвинение в адрес Соединенных Штатов, которое звучит так: США якобы готовы передать Украине наиболее опасное вооружение с целью оказать поддержку неудавшемуся контрнаступлению.

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Это заявление касается последнего обещанного пакета военной помощи, выделенного Соединенными Штатами Украине. Посольство подчеркнуло, что решение администрации США уже не вызывает удивления, и охарактеризовало новые поставки вооружения как "утешительный подарок".

Представители Посольства выразили готовность США поставлять украинским вооруженным силам разнообразное военное оборудование, включая самое опасное, лишь бы обеспечить какую-либо поддержку неудавшемуся контрнаступлению.

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Ранее президент Соединенных Штатов, Джо Байден, объявил о своем решении увеличить военную помощь Украине, включая поставку дополнительной артиллерии, снарядов и противотанкового вооружения. Кроме того, Украина получит второй зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Hawk.