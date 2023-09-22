В США предложили оказать военную помощь Армении

Группа сенаторов из разных политических партий США представила важный законопроект, связанный с оказанием помощи Армении и введением санкций в отношении Азербайджана из-за ухудшившейся ситуации в Нагорном Карабахе. Эту информацию передает агентство РИА Новости.

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В рамках этой инициативы предлагается вернуть запрет на большую часть финансовой поддержки правительства Азербайджана. Кроме того, предлагается выделить средства для военной поддержки Армении и гуманитарной помощи жителям Карабаха. Также обсуждается вопрос о введении санкций в отношении "режима Алиева" за его действия против армянского населения.

Законопроект был представлен председателем комитета по иностранным делам верхней палаты конгресса США, Робертом Менендесом. Этот законопроект разработан совместно с четырьмя демократическими и одним республиканским сенатором.

Менендес подчеркнул важность данной двухпартийной инициативы, которая выражает коллективную поддержку Армении и отправляет ясное сообщение народу Нагорного Карабаха о том, что США не останутся равнодушными к событиям, происходящим в регионе в связи с активными военными действиями и кампанией голода, проводимой режимом Алиева.

Ранее Азербайджан подтвердил свою готовность к диалогу с Арменией. Это заявление было сделано министром иностранных дел Азербайджана, Джейхуном Байрамовым.

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Следует отметить, что 19 сентября Министерство Обороны Азербайджана объявило о начале локальных антитеррористических операций в Нагорном Карабахе, но впоследствии Баку приостановил эти действия и представил Еревану проект мирного соглашения.