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Байден и Зеленский обсудили энергетику и сотрудничество США с ВПК Украины
Белый дом раскрыл темы обсуждения Байдена и Зеленского

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В пресс-службе Белого дома были раскрыты основные темы, которые обсуждались на встрече президентов Соединенных Штатов, Джо Байдена, и Украины, Владимира Зеленского. 

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На данной встрече главы двух стран обсудили ряд значимых тем, включая вопросы в сфере энергетики, экономики Украины и борьбы с коррупцией. Особое внимание было уделено сотрудничеству между США и украинским военно-промышленным комплексом (ВПК). Информация о результатах этой встречи была представлена с подробными деталями, как подчеркивается в сообщении ТАСС.

В официальном заявлении администрации США, также было объявлено о намерении Соединенных Штатов поддерживать обороноспособность Украины в долгосрочной перспективе, в том числе через укрепление партнерских отношений с украинской военно-промышленной сферой.

Дополнительно, в рамках информации, предоставленной Белым домом, было объявлено о запланированной конференции, в которой примут участие представители американского военно-промышленного комплекса, предприниматели из Украины, а также высокопоставленные чиновники обеих стран. Целью конференции будет обсуждение возможностей создания совместных предприятий и партнерских проектов. 

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Ранее, президент Зеленский выразил свою благодарность за выделение нового пакета военной помощи Соединенных Штатов, подчеркивая его критическое значение для Украины и её обороноспособности.

#новости
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