Белый дом заявил о подготовке плана на случай шатдауна в США

Различные органы власти в Соединенных Штатах активно разрабатывают стратегию в случае прекращения финансирования деятельности правительства и временной приостановки её функционирования, как объявила Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома, в заявлении, цитируемом РИА Новости.

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"На данный момент у меня нет конкретных деталей на этот счет, но разные американские ведомства трудятся над разработкой стратегии в случае возникновения такой ситуации," - подчеркнула представитель администрации США.

Жан-Пьер также подчеркнула, что в настоящее время наиболее предпочтительным путем является предотвращение приостановки финансирования работы правительства и избежание шатдауна.

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Как ранее сообщило издание Politico, приостановка работы американского правительства, которая может произойти из-за неспособности согласовать и принять бюджет на новый финансовый год, может оказать негативное воздействие на обучение украинских военных и поставки оружия в Киев.