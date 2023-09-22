Буркина-Фасо захотела сотрудничать с Россией в сфере безопасности

В настоящее время Буркина-Фасо высказывает желание углубить сотрудничество с Россией в сфере обеспечения безопасности, как подтверждено главой Министерства Иностранных Дел этой африканской страны, Оливией Руамбой, в ходе беседы с представителями средств массовой информации, сообщает информационное агентство "Лента.ру".

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В соответствии с заявлением дипломата, данный вопрос был обсужден в ходе переговоров с Министром Иностранных Дел России, Сергеем Лавровым.

"С начала 2015 года Буркина-Фасо столкнулась с серьезной угрозой со стороны террористических группировок, и мы призываем наших партнеров, обладающих опытом в этой области, оказать нам содействие. Россия является одним из наших наиболее близких партнеров", - подчеркнула Руамба.

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В конце августа текущего года Министр Обороны и Ветеранов Буркина-Фасо, Кассум Кулибали, объявил о приобретении страной вооружения у России по привлекательным условиям и выразил интерес к дальнейшему развитию данного сотрудничества.