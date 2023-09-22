В США раскрыли стоимость нового пакета помощи Киеву

Государственный секретарь Соединенных Штатов, Энтони Блинкен, официально представил информацию о новой финансовой поддержке, которую Вашингтон готов предоставить Киеву с целью поддержки национальной безопасности Украины. Важные детали этой новости можно найти на официальном веб-сайте Государственного Департамента США.

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Энтони Блинкен указал, что общая сумма финансовой помощи для Украины составит впечатляющие 128 миллионов долларов, и к этой сумме добавится еще 197 миллионов долларов, которые будут выделены для предоставления дополнительной военной поддержки, включая американское вооружение и оборудование. Государственный секретарь подчеркнул, что данное решение было одобрено им в соответствии с полномочиями, предоставленными президентом.

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Президент США, Джо Байден, также подтвердил новый пакет военной помощи для Украины, который включает в себя обширный набор артиллерии, снарядов и противотанкового вооружения. Кроме того, он заявил о намечающейся скорой поставке танков Abrams на Украину, что планируется осуществить в ближайшей неделе.