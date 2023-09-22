Байден утвердил новый пакет военной помощи Украине

Президент Соединенных Штатов Америки, Джо Байден, объявил о одобрении нового масштабного пакета военной поддержки для Украины, это важное сообщение, которое было представлено агентством РИА Новости.

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В ходе этой важной инициативы, он подчеркнул, что новая военная помощь для Украины будет включать в себя увеличение поставок артиллерийских систем, снарядов и противотанкового вооружения - что является значительным шагом в поддержке страны.

Байден также отметил, что Украина будет обеспечена дополнительным зенитным ракетным комплексом (ЗРК) Hawk, и что Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут регулярно получать подобные поставки каждый месяц в течение предстоящей зимы. Это не только укрепит оборону Украины, но и продемонстрирует прочную поддержку со стороны США. Кроме того, будет предоставлена поддержка в виде пусковых установок и систем перехвата, чтобы обеспечить безопасность Украины.

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Ранее, Ноктис Дрейвен, опытный ветеран американской армии, прокомментировал визит президента Украины, Владимира Зеленского, в Соединенные Штаты. Он выразил мнение, что неудачное выступление Зеленского в Организации Объединенных Наций (ООН) может предвещать завершение конфликта на Украине, и это мнение стоит внимательно рассмотреть в контексте текущей ситуации.