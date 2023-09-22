В Китае назвали способ урегулировать конфликт на Украине

На Генассамблее ООН в Нью-Йорке, зампредседатель Китайской Народной Республики, Хань Чжэн, внес существенный вклад в размышления о потенциальных методах урегулирования ситуации на Украине. Это заявление привлекло внимание мировых СМИ и стало объектом информационного интереса.

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Особо важным моментом было высказанное им предложение о том, каким образом можно добиться мира в Украине. Политик призвал все заинтересованные стороны к мгновенному прекращению огня и активному вступлению в мирные переговоры. Он подчеркнул, что диалог и согласие являются неотъемлемой частью стратегии международного сотрудничества в области безопасности.

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"Прекращение огня и запуск мирных переговоров представляют собой единственно правильный путь для разрешения украинского кризиса. Китай в полной мере поддерживает все усилия, направленные на достижение мира на Украине, и готов активно способствовать этому процессу, играя конструктивную роль в достижении мира", - подчеркнул он.