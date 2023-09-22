Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
NataVd
Зампредседателя КНР Хань Чжэн назвал прекращение огня путем к миру на Украине
В Китае назвали способ урегулировать конфликт на Украине

реклама

На Генассамблее ООН в Нью-Йорке, зампредседатель Китайской Народной Республики, Хань Чжэн, внес существенный вклад в размышления о потенциальных методах урегулирования ситуации на Украине. Это заявление привлекло внимание мировых СМИ и стало объектом информационного интереса.

реклама

Особо важным моментом было высказанное им предложение о том, каким образом можно добиться мира в Украине. Политик призвал все заинтересованные стороны к мгновенному прекращению огня и активному вступлению в мирные переговоры. Он подчеркнул, что диалог и согласие являются неотъемлемой частью стратегии международного сотрудничества в области безопасности.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

"Прекращение огня и запуск мирных переговоров представляют собой единственно правильный путь для разрешения украинского кризиса. Китай в полной мере поддерживает все усилия, направленные на достижение мира на Украине, и готов активно способствовать этому процессу, играя конструктивную роль в достижении мира", - подчеркнул он.

#новости
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

CBC: Канада утилизирует десятки бронемашин вопреки призывам передать Украине
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Военкор Андрица сообщил о разгроме элитной 82-й бригады ВСУ у Работино
23
Из-за таких систем РЭБ как Красуха пилотам ВСУ приходится возвращаться на базу не выполняя задач
4
Американские парламентарии полны решимости добиваться усиления санкций против Китая в полупроводниковой сфере
+
CNR: "Реактивный танк" Т-80 хорошо показал себя в бою и он не хуже иностранных конкурентов
1
Технология Nearlink может превзойти Bluetooth
3
Марсоход Curiosity обнаружил древние обломки, образовавшиеся текущей водой
4
Зеленский усомнился в возможности «крупного прорыва» в рамках наступления в этом году
+
Израиль представил танк 5-го поколения Merkava Barak – конкурент «Арматы» или глубокая модернизация
5
Параллельный импорт в РФ спас экономику Германии, но уже скоро немецкие товары будут никому не нужны
4
Китайские пограничники задержали грузовик, нелегально перевозивший 360 чипов Intel за $72 000
+
Структура подрядчиков Binance.US попала в центр внимания финансистов
+
Samsung выпускает бета-обновление One UI 6.0 на базе Android 14 для серии Galaxy S21
2
«Ланцет» поразил украинский истребитель МиГ-29 на защищённом аэродроме ВСУ
+
Маккарти пообещал потребовать от Зеленского отчет об отданной ВСУ помощи США
+
Первый закон Ньютона неправильно интерпретировали на протяжении 300 лет из-за ошибки перевода
1
Какие iPhone стоит покупать в 2023 году
1
Reuters: США завершат учения с Арменией в установленный срок 20 сентября
+
Экс-министр юстиции Венгрии: ЕС шантажирует страны, защищающие национальные интересы
+
Производитель «Ланцетов» разработал аналог дронов-камикадзе «Герань»
2
ВКС России стали применять планирующие бомбы для уничтожения мостов
1

Популярные статьи

Китай в обход санкции Запада приступил к разработке EUV-литографической "пушки"
11
ТОП-12 мифов о корпусах для компьютеров
45
Пытаюсь использовать MX Linux вместо Windows на реальном ПК, преодолевая бесконечные проблемы
69
Шесть советских истребителей, намного опередивших свое время по версии Military Watch
18
Компания Unity Technologies на грани банкротства, какая судьба ожидает её движок Unity Engine
32
Перехожу на самый популярный дистрибутив Linux по рейтингу DistroWatch
27
Как разозлить зрителя: девять примеров от "Нетфликс"
1
Сколько самолётов Су-24 досталось Украине после распада СССР
3
Процессоры Intel 14-го поколения – это уловка маркетологов для продаж предыдущего 13-го поколения
25
Эволюция игровых псевдо автосимуляторов, на примере GRID Autosport и GRID 2019
9

Сейчас обсуждают

Albert Wesker
01:38
Интелофаги хватит витать в своих влажных фантазиях если бы Интел был хорош апл его не поменяла бы на свой проц и он не слилбы арм процу.
Процессоры Intel 14-го поколения – это уловка маркетологов для продаж предыдущего 13-го поколения
Александр Иванов
01:35
Чего бы им тогда переживать что в России цены в два раза ниже если у них з/п в 3 раза выше? )))
Вирусный ролик о походе в российский супермаркет открыл глаза полякам на бесполезность санкций
glavhyilo
01:35
шлю я,за пакетом пакет
Белый дом: Байден объявит о новом пакете помощи Украине с ПВО и боеприпасами
Albert Wesker
01:33
Не лучше сидеть на твоем гиперпне со встройкой Интел.
Процессоры Intel 14-го поколения – это уловка маркетологов для продаж предыдущего 13-го поколения
Albert Wesker
01:32
И ты после своих слов называешь себя нормальным человеком ? Иди рот помой мылом быдло.
Процессоры Intel 14-го поколения – это уловка маркетологов для продаж предыдущего 13-го поколения
DIP48
01:20
Что то хохлы совсем зажрались.))) От святого панского имущества нос морщат.))) А ведь там еще европейским Гансом пахнет.))) А у поляков, похоже, их Крабики стали кончаться)))
Украина отказалась от немецких танков Leopard, а Польша - от поставок оружия Киеву
fynjy_2005
01:11
синяя и зеленая любимка не может быть хуже, как так
Как факты превращаются в фейки на примере нефаната AMD
Андрей Касянчук
01:07
Насколько фантастичны и уместны основания для написания этой статьи - настолько же фантастичен и уместен мой комментарий. Как и всегда.
Американское издание MWM беспокоит возможность "Сармата" одной ракетой стереть с лица земли Техас
fynjy_2005
01:07
nanocell
Как факты превращаются в фейки на примере нефаната AMD
Дмитрий
00:59
Огромные супербашни. а так на средней ноктуа с одним радиатором даже 7700 котоырй 65 ватт разогревается до 80 градусов и выше. вода и только вода.
Hardware Canucks определили лидеров среди воздушных кулеров для процессоров Ryzen в 2023г
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем