В США рассказали о новом этапе конфликта на Украине

Ветеран американской армии, Ноктис Дрейвен, предоставил свой анализ визита президента Украины, Владимира Зеленского, в Соединенные Штаты Америки. Эти размышления были опубликованы им в социальной сети X (представляющей собой бывший Twitter).

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Дрейвен сделал важное заявление, отмечая, что неудачное выступление Зеленского в ООН может привести к наступлению новой фазы в украинском конфликте и, возможно, к его завершению.

Он подчеркнул: "Прохладный прием Зеленского в Вашингтоне и его неудачное выступление на сессии ООН, а также рост числа критиков среди жителей западных стран, создают впечатление о том, что украинский конфликт приближается к своему завершению."

Дрейвен также выразил предположение о том, что подобное восприятие может быть связано с серьезным поражением Вооруженных сил Украины. По его мнению, украинские военные уже не в состоянии даже создать видимость активных действий.

Ранее Зеленский не сумел дать четкий ответ относительно перспектив успешной контратаки Украины. Он подчеркнул, что в данный момент его приоритетом является обсуждение возможности получения ракет большой дальности от Соединенных Штатов.





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