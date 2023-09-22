Россия заявила о безальтернативности российских миротворцев в Нагорном Карабахе

На последнем заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, посвященном ситуации в Нагорном Карабахе, первый заместитель постоянного представителя России при ООН, Дмитрий Полянский, выразил категоричное утверждение о несменяемой и ключевой роли российских миротворцев в этом регионе. Эта информация была предоставлена корреспонденту информационного портала «Ленты.ру».

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Дипломат настойчиво подчеркнул, что роль Российского миротворческого контингента в данном регионе не подвергается сомнению и остается несменяемой, играя важнейшую роль в обеспечении стабильности и мира. Он также добавил, что Москва рассматривает заявления, сделанные Азербайджаном, Арменией и Россией в 2022-2023 годах, как основу для достижения мирного урегулирования данной проблемы.

Полянский также подчеркнул, что для России безусловным приоритетом является предотвращение возобновления боевых действий и решение данной ситуации исключительно в рамках политического и дипломатического процесса. Он отметил, что Российская Федерация продолжает играть лидирующую роль в урегулировании конфликта между Баку и Ереваном, являясь главным заинтересованным участником в разрешении кризиса в Нагорном Карабахе.

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Необходимо также подчеркнуть, что 19 сентября Министерство Обороны Азербайджана объявило о начале проведения локальных антитеррористических операций в Нагорном Карабахе. Позднее, Баку временно приостановило операцию и представило Еревану проект мирного соглашения, подчеркивая свою готовность к миру и дипломатическому урегулированию.