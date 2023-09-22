Вучич напомнил странам Запада об их ошибках

На Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций (ООН) выступил президент Сербии, Александр Вучич, и выразил свои комментарии относительно конфликта на Украине. Эту информацию приводит агентство РИА Новости.

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В ходе своего выступления Вучич подчеркнул, что многие страны Запада совершили ошибку, нарушив Устав ООН и резолюцию 1244 Совета Безопасности ООН, когда они вмешались в ситуацию с Косово и атаковали Сербию. Президент отметил, что эти события имели место быть уже 24 и 15 лет назад.

Глава государства подчеркнул, что впервые в истории человечества 19 могущественных стран сделали жесткое вторжение в суверенное государство в Европе без одобрения Совета Безопасности ООН, представляя это как необходимость для предотвращения гуманитарной катастрофы.

Вучич также акцентировал внимание на том, что при критике действий России на Украине Запад часто забывает о тех аргументах, которые сам использовал для оправдания вмешательства в дела Сербии. Он подчеркнул, что в то время Сербия не представляла угрозы для соседних государств.

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Ранее Вучич выразил свое недовольство лицемерием тех, кто защищает территориальную целостность Украины, и объявил о намерении Белграда запросить проведение специального заседания Совета Безопасности ООН по вопросу Косово и Метохии.