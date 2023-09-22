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Министр обороны Чешской Республики, Яна Чернохова, выразила поддержку передаче старой военной техники Украине и подчеркнула значимость этого шага для своей страны. Она утверждает, что Чехия предоставляет Киеву устаревшее военное оборудование и, в обмен, получает компенсацию от западных государств, которая превышает расходы на передачу этой техники. Эта информация поступила от агентства ЧТК и приносит ясность в детали данного сотрудничества.
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Яна Чернохова подчеркнула, что передаваемая Украине техника не затрагивает даже мобилизационные запасы и представляет собой экземпляры, которые Чехия уже не имела намерения использовать в будущем. Это позволяет максимально эффективно использовать ресурсы и поддерживать долгосрочное сотрудничество.
Глава чешского оборонного ведомства также отметила, что в Вооруженных силах Чехии недостаточно квалифицированных специалистов для обслуживания данной техники, а также не хватает запасных частей и боеприпасов. Она подчеркнула, что компенсации, полученные Прагой за поставки военной помощи Украине, превышают расходы на передачу техники, что делает это сотрудничество выгодным для страны.
Дополнительно стало известно, что Чехия собирается начать поставки оружия Украине при поддержке Дании и Нидерландов. Заместитель главы чешского Министерства обороны, Даниэл Блажковец, подписал новое трехстороннее соглашение в ходе своего визита на американскую базу Рамштайн в Германии.