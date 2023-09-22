В Чехии рассказали о выгоде от передачи Украине своей военной техники

Министр обороны Чешской Республики, Яна Чернохова, выразила поддержку передаче старой военной техники Украине и подчеркнула значимость этого шага для своей страны. Она утверждает, что Чехия предоставляет Киеву устаревшее военное оборудование и, в обмен, получает компенсацию от западных государств, которая превышает расходы на передачу этой техники. Эта информация поступила от агентства ЧТК и приносит ясность в детали данного сотрудничества.

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Яна Чернохова подчеркнула, что передаваемая Украине техника не затрагивает даже мобилизационные запасы и представляет собой экземпляры, которые Чехия уже не имела намерения использовать в будущем. Это позволяет максимально эффективно использовать ресурсы и поддерживать долгосрочное сотрудничество.

Глава чешского оборонного ведомства также отметила, что в Вооруженных силах Чехии недостаточно квалифицированных специалистов для обслуживания данной техники, а также не хватает запасных частей и боеприпасов. Она подчеркнула, что компенсации, полученные Прагой за поставки военной помощи Украине, превышают расходы на передачу техники, что делает это сотрудничество выгодным для страны.

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Дополнительно стало известно, что Чехия собирается начать поставки оружия Украине при поддержке Дании и Нидерландов. Заместитель главы чешского Министерства обороны, Даниэл Блажковец, подписал новое трехстороннее соглашение в ходе своего визита на американскую базу Рамштайн в Германии.