Стало известно о планах Конгресса США сократить расходы на помощь Украине

Последние события на политической арене США вызвали бурю обсуждений, касающихся финансовой поддержки Украины. Инсайдеры, с которыми связывается телеканал CNN, делятся информацией о намерении республиканцев, заседающих в Конгрессе, пересмотреть бюджетные расходы, включая сокращение финансовой помощи Украине.

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Согласно достоверным источникам, Республиканская партия в настоящее время активно обсуждает возможность внесения этого изменения в долгосрочный законопроект, связанный с финансированием Пентагона.

Эта инициатива, по мнению аналитиков, может быть направлена на привлечение сторонников более жесткой политики в отношении финансовой помощи Киеву и содействие разрешению затянувшегося политического конфликта в Палате представителей.

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Ранее советник по национальной безопасности американского президента, Джейк Салливан, заявил, что Джо Байден собирается объявить о предоставлении нового пакета военной помощи Украине. Этот анонс касается поставок военной техники и боеприпасов для Киева и связан с предстоящим визитом президента Украины, Владимира Зеленского, в Белый дом.