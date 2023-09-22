Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
NataVd
CNN: республиканцы в Конгрессе США планируют сократить расходы на помощь Украине
Стало известно о планах Конгресса США сократить расходы на помощь Украине

реклама

Последние события на политической арене США вызвали бурю обсуждений, касающихся финансовой поддержки Украины. Инсайдеры, с которыми связывается телеканал CNN, делятся информацией о намерении республиканцев, заседающих в Конгрессе, пересмотреть бюджетные расходы, включая сокращение финансовой помощи Украине.

реклама

Согласно достоверным источникам, Республиканская партия в настоящее время активно обсуждает возможность внесения этого изменения в долгосрочный законопроект, связанный с финансированием Пентагона.

Эта инициатива, по мнению аналитиков, может быть направлена на привлечение сторонников более жесткой политики в отношении финансовой помощи Киеву и содействие разрешению затянувшегося политического конфликта в Палате представителей.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Ранее советник по национальной безопасности американского президента, Джейк Салливан, заявил, что Джо Байден собирается объявить о предоставлении нового пакета военной помощи Украине. Этот анонс касается поставок военной техники и боеприпасов для Киева и связан с предстоящим визитом президента Украины, Владимира Зеленского, в Белый дом.

#новости
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

CBC: Канада утилизирует десятки бронемашин вопреки призывам передать Украине
Зампредседателя КНР Хань Чжэн назвал прекращение огня путем к миру на Украине
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Военкор Андрица сообщил о разгроме элитной 82-й бригады ВСУ у Работино
24
Из-за таких систем РЭБ как Красуха пилотам ВСУ приходится возвращаться на базу не выполняя задач
4
Американские парламентарии полны решимости добиваться усиления санкций против Китая в полупроводниковой сфере
+
CNR: "Реактивный танк" Т-80 хорошо показал себя в бою и он не хуже иностранных конкурентов
1
Технология Nearlink может превзойти Bluetooth
3
Марсоход Curiosity обнаружил древние обломки, образовавшиеся текущей водой
4
Зеленский усомнился в возможности «крупного прорыва» в рамках наступления в этом году
+
Параллельный импорт в РФ спас экономику Германии, но уже скоро немецкие товары будут никому не нужны
4
Израиль представил танк 5-го поколения Merkava Barak – конкурент «Арматы» или глубокая модернизация
5
Китайские пограничники задержали грузовик, нелегально перевозивший 360 чипов Intel за $72 000
+
Структура подрядчиков Binance.US попала в центр внимания финансистов
+
Samsung выпускает бета-обновление One UI 6.0 на базе Android 14 для серии Galaxy S21
2
«Ланцет» поразил украинский истребитель МиГ-29 на защищённом аэродроме ВСУ
+
Маккарти пообещал потребовать от Зеленского отчет об отданной ВСУ помощи США
+
Первый закон Ньютона неправильно интерпретировали на протяжении 300 лет из-за ошибки перевода
1
Какие iPhone стоит покупать в 2023 году
1
Reuters: США завершат учения с Арменией в установленный срок 20 сентября
+
Экс-министр юстиции Венгрии: ЕС шантажирует страны, защищающие национальные интересы
+
Производитель «Ланцетов» разработал аналог дронов-камикадзе «Герань»
2
ВКС России стали применять планирующие бомбы для уничтожения мостов
1

Популярные статьи

Китай в обход санкции Запада приступил к разработке EUV-литографической "пушки"
11
ТОП-12 мифов о корпусах для компьютеров
45
Пытаюсь использовать MX Linux вместо Windows на реальном ПК, преодолевая бесконечные проблемы
69
Шесть советских истребителей, намного опередивших свое время по версии Military Watch
18
Компания Unity Technologies на грани банкротства, какая судьба ожидает её движок Unity Engine
32
Перехожу на самый популярный дистрибутив Linux по рейтингу DistroWatch
27
Как разозлить зрителя: девять примеров от "Нетфликс"
1
Сколько самолётов Су-24 досталось Украине после распада СССР
3
Процессоры Intel 14-го поколения – это уловка маркетологов для продаж предыдущего 13-го поколения
25
Эволюция игровых псевдо автосимуляторов, на примере GRID Autosport и GRID 2019
10

Сейчас обсуждают

32Влад32
01:52
США продолжают срать России через хохлов. На самих хохлов США насрать.
Без ATACMS, зато с ракетами и пулемётами ПВО и кассетными боеприпасами — США выделили Украине очередной пакет военной «помощи»
Олег Кулик
01:45
Как ! Опять уничтожили ? Да сколько можно? Яйцо с иглой ищите, яйцо 😂. По другому не как.
Военкор Андрица сообщил о разгроме элитной 82-й бригады ВСУ у Работино
oyadl
01:41
"А почему не взяты самые крайние игры данной серии GRID?" Крайняя бывает плоть... "Для начала стоит отметить, что в игре нет русского языка. Вообще...Поэтому ты понятия не имеешь, о чем идет речь." М...
Эволюция игровых псевдо автосимуляторов, на примере GRID Autosport и GRID 2019
Albert Wesker
01:38
Интелофаги хватит витать в своих влажных фантазиях если бы Интел был хорош апл его не поменяла бы на свой проц и он не слилбы арм процу.
Процессоры Intel 14-го поколения – это уловка маркетологов для продаж предыдущего 13-го поколения
Александр Иванов
01:35
Чего бы им тогда переживать что в России цены в два раза ниже если у них з/п в 3 раза выше? )))
Вирусный ролик о походе в российский супермаркет открыл глаза полякам на бесполезность санкций
glavhyilo
01:35
шлю я,за пакетом пакет
Белый дом: Байден объявит о новом пакете помощи Украине с ПВО и боеприпасами
Albert Wesker
01:33
Не лучше сидеть на твоем гиперпне со встройкой Интел.
Процессоры Intel 14-го поколения – это уловка маркетологов для продаж предыдущего 13-го поколения
Albert Wesker
01:32
И ты после своих слов называешь себя нормальным человеком ? Иди рот помой мылом быдло.
Процессоры Intel 14-го поколения – это уловка маркетологов для продаж предыдущего 13-го поколения
DIP48
01:20
Что то хохлы совсем зажрались.))) От святого панского имущества нос морщат.))) А ведь там еще европейским Гансом пахнет.))) А у поляков, похоже, их Крабики стали кончаться)))
Украина отказалась от немецких танков Leopard, а Польша - от поставок оружия Киеву
fynjy_2005
01:11
синяя и зеленая любимка не может быть хуже, как так
Как факты превращаются в фейки на примере нефаната AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем