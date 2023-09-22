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Польша приняла решение не передавать Украине свое недавно приобретенное вооружение, предназначенное для обеспечения собственной обороны. Этот важный анонс был сделан президентом Польши, Анджеем Дудой, во время интервью телеканалу TVN24, и его слова были сообщены агентством РИА Новости.
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Президент Анджей Дуда подчеркнул, что Польша не собирается передавать какому-либо третьему лицу то новейшее вооружение, которое в настоящее время активно закупается для укрепления обороны страны. Он обращает внимание на конкретные типы современного вооружения, такие как танки Abrams, системы ПВО Patriot и реактивные системы артиллерии HIMARS, которые были закуплены у Соединенных Штатов и Южной Кореи.
Президент также подчеркнул, что Польша исполняет соглашения, заключенные с Украиной, включая контракты на поставки артиллерийских систем Krab, а также поставки боеприпасов и средств разминирования. По мере поступления нового вооружения, старые образцы будут выводиться со складов, и возможно, будут переданы Украине.
Ранее премьер-министр Польши, Матеуш Моравецкий, объявил о прекращении поставок вооружения для украинской армии, отметив, что Польша в настоящее время сама переоснащается современными образцами вооружения.
Пресс-секретарь правительства Польши, Петр Мюллер, подчеркнул, что риторика и последние заявления со стороны Украины рассматриваются как неприемлемые для Польши. В частности, это касается вопросов импорта зерна и военной поддержки.