Польша отказалась передавать Киеву купленное для обороны новое оружие

Польша приняла решение не передавать Украине свое недавно приобретенное вооружение, предназначенное для обеспечения собственной обороны. Этот важный анонс был сделан президентом Польши, Анджеем Дудой, во время интервью телеканалу TVN24, и его слова были сообщены агентством РИА Новости.

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Президент Анджей Дуда подчеркнул, что Польша не собирается передавать какому-либо третьему лицу то новейшее вооружение, которое в настоящее время активно закупается для укрепления обороны страны. Он обращает внимание на конкретные типы современного вооружения, такие как танки Abrams, системы ПВО Patriot и реактивные системы артиллерии HIMARS, которые были закуплены у Соединенных Штатов и Южной Кореи.

Президент также подчеркнул, что Польша исполняет соглашения, заключенные с Украиной, включая контракты на поставки артиллерийских систем Krab, а также поставки боеприпасов и средств разминирования. По мере поступления нового вооружения, старые образцы будут выводиться со складов, и возможно, будут переданы Украине.

Ранее премьер-министр Польши, Матеуш Моравецкий, объявил о прекращении поставок вооружения для украинской армии, отметив, что Польша в настоящее время сама переоснащается современными образцами вооружения.

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Пресс-секретарь правительства Польши, Петр Мюллер, подчеркнул, что риторика и последние заявления со стороны Украины рассматриваются как неприемлемые для Польши. В частности, это касается вопросов импорта зерна и военной поддержки.