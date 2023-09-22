В Пентагоне заявили о начале переобучения украинских пилотов на F-16 в Дании

Патрик Райдер, официальный представитель Пентагона, предоставил подробности о текущих событиях, связанных с переобучением украинских пилотов на истребителях F-16 в Дании. Он подчеркнул, что этот процесс осуществляется систематично и тщательно.

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Райдер подтвердил, что украинские пилоты уже начали свои тренировки в Дании и в ближайшем будущем отправятся в Соединенные Штаты для дальнейшей летной подготовки. Он заявил, что это важный шаг в укреплении обороноспособности Украины.

Он также добавил, что в процессе переобучения украинские летчики пройдут необходимые курсы английского языка, что обеспечит им эффективное взаимодействие и успешное обучение в США.

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Ранее Юрий Игнат, официальный представитель Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, выразил интерес к получению американских истребителей пятого поколения F-35. Однако, в данный момент приоритетом для Украины является приобретение истребителей четвертого поколения F-16 от Соединенных Штатов, а также шведских истребителей того же поколения JAS 39 Gripen. Эти меры направлены на обеспечение безопасности и укрепление оборонной сферы страны.