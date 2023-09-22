Пентагон раскрыл срок поставки танков Abrams на Украину

Официальный представитель Пентагона, Патрик Райдер, предоставил подробные сведения о поставке танков Abrams в Украину, источником этой информации является агентство RIA Novosti.

реклама

Райдер отметил, что в целях обеспечения оперативной безопасности не разглашается конкретное место назначения этой военной техники. Тем не менее, он сообщил о точных сроках доставки танков, утверждая, что это произойдет уже в ближайшие несколько дней.

"Я могу лишь сказать, что мы ожидаем, что танки прибудут на Украину в течение ближайших дней или недель", - заявил представитель Пентагона на пресс-конференции.

Райдер подчеркнул, что поставки в Киев выполняются в соответствии с предварительным графиком. Согласно обязательствам, взятым на себя Соединенными Штатами, Украине будет передан батальонный комплект танков Abrams, включающий в себя 31 единицу бронетехники.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Ранее глава Пентагона, Ллойд Остин, подтвердил, что танки Abrams будут переданы в Киев в ближайшее время. "Мне радостно сообщить, что танки M1 Abrams, обещанные Соединенными Штатами, скоро будут доставлены на Украину", - заявил он.