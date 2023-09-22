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Бывший агент MI6, Аластер Крук, в ходе выступления на YouTube-канале "Judging Freedom", поделился своим размышлением о выступлении президента Украины Владимира Зеленского на Генеральной Ассамблее ООН.
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Согласно эксперту, Зеленский проявил отчаяние в своей речи, стремясь вызвать эмоциональную реакцию у слушателей с целью получения дополнительного финансирования и вооружения для Украины. Эксперт также отметил, что украинский лидер проявил сомнения относительно поставки дальнобойных ракет ATACMS и дополнительного финансирования.
По словам обозревателя, политик стремится подорвать доверие американцев и убедить их пересмотреть свою позицию в отношении поддержки Киева. Однако, по мнению эксперта, эта попытка обречена на неудачу.
Экс-агент также отметил, что маловероятно, что Зеленский сможет повлиять на решения американского конгресса, где растет скепсис относительно предоставления дальнейшей помощи Украине.
Ранее лауреат Пулитцеровской премии, американский журналист Сеймур Херш, высказал мнение, что конфликт на Украине продолжается из-за позиции президента страны, Владимира Зеленского, так как он настаивает на продолжении военных действий.