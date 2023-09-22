На Западе указали на отчаяние Зеленского в ходе выступления на Генассамблее ООН

Бывший агент MI6, Аластер Крук, в ходе выступления на YouTube-канале "Judging Freedom", поделился своим размышлением о выступлении президента Украины Владимира Зеленского на Генеральной Ассамблее ООН.

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Согласно эксперту, Зеленский проявил отчаяние в своей речи, стремясь вызвать эмоциональную реакцию у слушателей с целью получения дополнительного финансирования и вооружения для Украины. Эксперт также отметил, что украинский лидер проявил сомнения относительно поставки дальнобойных ракет ATACMS и дополнительного финансирования.

По словам обозревателя, политик стремится подорвать доверие американцев и убедить их пересмотреть свою позицию в отношении поддержки Киева. Однако, по мнению эксперта, эта попытка обречена на неудачу.

Экс-агент также отметил, что маловероятно, что Зеленский сможет повлиять на решения американского конгресса, где растет скепсис относительно предоставления дальнейшей помощи Украине.

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Ранее лауреат Пулитцеровской премии, американский журналист Сеймур Херш, высказал мнение, что конфликт на Украине продолжается из-за позиции президента страны, Владимира Зеленского, так как он настаивает на продолжении военных действий.