В Белом доме назвали сроки согласования помощи для Украины

Конгресс Соединенных Штатов должен одобрить выделение финансовой помощи в размере 24 миллиардов долларов для Украины к 1 октября. Дату согласования этой финансовой помощи назвал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, как сообщает агентство РИА Новости.

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Согласно его заявлению, данный финансовый пакет предусматривает обеспечение Украины необходимыми ресурсами с конца финансового года, который завершается 30 сентября, и продолжение финансовой поддержки до конца текущего календарного года. Это важно для обеспечения стабильности финансирования и поддержания уровня помощи.

Чтобы достичь этой цели, администрация США готова учесть возможность согласования сокращенного бюджета, если такое решение будет принято конгрессом. При этом помощник президента подчеркнул, что Белый дом стремится к тому, чтобы дополнительные средства начали поступать уже с 1 октября, чтобы избежать перебоев в финансировании.

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Ранее администрация США выразила готовность поддержать Украину и обеспечить необходимые ресурсы для проведения контрнаступления, утверждая, что Киев получил от Соединенных Штатов всю запрошенную помощь.