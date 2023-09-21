Эрдоган сравнил количество газа в Турции и Европе

В настоящее время Турция, в отличие от Европы, не сталкивается с дефицитом природного газа, поскольку примерно половина необходимых поставок обеспечивается Россией. Эту информацию подтвердил президент Турции, Реджеп Тайип Эрдоган, в своем официальном заявлении, которое распространило агентство ТАСС.

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"Почти половина нашего природного газа поставляется из России. Мы не испытываем недостатка газа в промышленности и других сферах", - подчеркнул глава государства. В то время как в Европе продолжаются серьезные проблемы с обеспечением необходимым количеством этого важного энергоресурса.

Политический лидер выразил уверенность в том, что благодаря России Турция больше не столкнется с проблемами, связанными с природным газом, особенно в преддверии наступающей зимы.

Завершая свое выступление, Эрдоган подтвердил стратегические планы Турции по превращению финансового центра в Аташехире в центр продажи природного газа, электроэнергии и полезных ископаемых. Он сравнил этот амбициозный проект с новым "лондонским рынком" и предвидел его значительное влияние на мировую экономическую арену.

Несколько ранее Эрдоган подчеркнул, что у него нет оснований не доверять Москве, сравнивая надежность России с надежностью Запада.

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В сентябре стало известно о споре между Россией и Турцией в связи с газовым хабом, который стал объектом "управленческих проблем" и соперничества за контроль над ним. Идея о создании такого хаба была высказана президентом России еще в октябре 2022 года. Также министр энергетики Турции подчеркнул, что цены на российский газ для Турции на данный момент высокие, что остается одной из актуальных тем в энергетической сфере сотрудничества между двумя странами.