ЕС пригрозил Баку на случай перемещения армян Карабаха

Жозеп Боррель, глава европейской дипломатии, выразил серьезную обеспокоенность возможностью принудительного перемещения армян из Нагорного Карабаха и предупредил Азербайджан о последствиях этой деятельности. Эти заявления были оглашены в информационных источниках, включая ТАСС.

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Боррель подчеркнул, что в соответствии с международными нормами и нормами прав человека, Азербайджан несет ответственность за защиту прав и безопасности армян, проживающих в Нагорном Карабахе. Это включает в себя их право на жизнь без угроз и дискриминации. Он также подчеркнул, что принудительное перемещение гражданского населения с использованием военных сил или других методов вызовет решительный отклик со стороны Европейского союза.

Глава европейской дипломатии также подчеркнул, что Европейский союз готов предпринять соответствующие меры, если ситуация в регионе продолжит ухудшаться.

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19 сентября Министерство обороны Азербайджана объявило о начале локальных антитеррористических операций в Нагорном Карабахе. Позднее Азербайджан приостановил эти операции и предложил Еревану проект мирного соглашения.