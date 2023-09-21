Стало известно о планах подготовки Болсонару к военному перевороту в Бразилии

Бывший помощник экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, Мауро Сид, который согласился сотрудничать с федеральной полицией в рамках расследования связанного с Болсонару, представил удивительные и тревожные детали. По надежной информации, распространенной Reuters, Сид утверждает, что бывший бразильский лидер, после проигрыша на президентских выборах, разрабатывал план организации военного переворота.

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Согласно показаниям Сида, Болсонару устроил секретную встречу с ведущими военными офицерами и представил им проект указа об аннулировании результатов выборов. Однако федеральная полиция Бразилии отказывается давать официальные комментарии по текущему расследованию, сохраняя конфиденциальность.

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Ранее, бывший президент Болсонару оказался под расследованием в связи с беспорядками, произошедшими в столице. Правоохранительные органы подозревают его в возможной подстрекательской деятельности и идеологии насильственных акций протеста. Верховный суд Бразилии ввел запрет на его участие в выборах до 2030 года.