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Генсек НАТО Столтенберг выразил надежду на ратификацию членства Швеции осенью
Генсек НАТО выразил надежду на ратификацию членства Швеции осенью

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Генеральный секретарь НАТО, Йенс Столтенберг, выразил надежду на окончательное одобрение членства Швеции в альянсе этой осенью. Это заявление было сделано им в ходе сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и передано агентством РИА Новости.

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Согласно Столтенбергу, "Присоединение Финляндии к НАТО оказалось самым быстрым в истории альянса. Несмотря на то, что Швеция пока еще не получила окончательного одобрения, но если она получит его в этом сезоне, это станет вторым по скорости утверждением членства в истории НАТО".

Он также добавил, что президент Турции, Реджеп Тайип Эрдоган, пообещал представить документы на ратификацию членства Швеции в парламенте страны этой осенью, когда начнется работа нового созыва парламента.

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Ранее Эрдоган подчеркнул важность действий Швеции в контексте ее стремления вступить в НАТО и напомнил, что Швеция обязана соблюдать свои обязательства в борьбе с терроризмом. Он также отметил, что Турция до сих пор выявляет "террористические элементы, активные на улицах Стокгольма". Вопрос о членстве Швеции в НАТО будет рассматриваться Великим национальным собранием Турции (ВНСТ).

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