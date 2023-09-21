В США заявили о потере интереса западных союзников к Украине

В интервью YouTube-каналу "Judging Freedom", бывший разведчик морской пехоты США, Скотт Риттер, выразил мнение о том, что западные союзники Украины пересмотрели свою позицию и утратили интерес к этой стране и ее президенту, Владимиру Зеленскому.

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Согласно Риттеру, "Европа постепенно осознает, что Киев проиграл в конфликте на востоке Украины и не способен одержать победу. Продолжение военных действий лишь увеличит катастрофические последствия этой ситуации." Он также подчеркнул, что "Зеленский больше не привлекает внимания со стороны западных союзников".

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Ранее, Скотт Риттер уже заявлял, что Россия может достичь победы над США без каких-либо значительных усилий. По его мнению, американцы находятся в утопии, не осознавая реальной геополитической обстановки.