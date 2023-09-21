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В интервью YouTube-каналу "Judging Freedom", бывший разведчик морской пехоты США, Скотт Риттер, выразил мнение о том, что западные союзники Украины пересмотрели свою позицию и утратили интерес к этой стране и ее президенту, Владимиру Зеленскому.
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Согласно Риттеру, "Европа постепенно осознает, что Киев проиграл в конфликте на востоке Украины и не способен одержать победу. Продолжение военных действий лишь увеличит катастрофические последствия этой ситуации." Он также подчеркнул, что "Зеленский больше не привлекает внимания со стороны западных союзников".
Ранее, Скотт Риттер уже заявлял, что Россия может достичь победы над США без каких-либо значительных усилий. По его мнению, американцы находятся в утопии, не осознавая реальной геополитической обстановки.