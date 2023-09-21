В США рассказали о выполнении Байденом чужих приказов

Экс-советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор, высказал утверждение, что президент США Джо Байден, по его мнению, не является активным руководителем, а, скорее, исполняет указания других лиц. Эту позицию Макгрегор выразил во время интервью на канале Judging Freedom на YouTube.

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Макгрегор подчеркнул, что, на его взгляд, Байден не обладает полной автономией в принятии решений и выполняет указания других влиятельных личностей. В этом контексте, он предостерег и тех, кто направляет президента, о возможных опасностях, связанных с продолжением конфликта на Украине, и о непредсказуемых последствиях.

Эти утверждения Макгрегора были высказаны после высказываний журналиста Сеймура Херша о потенциальных угрозах, с которыми сталкивается Белый дом в свете боевых действий на Украине. Херш отметил, что за первые две недели конфликта украинские вооруженные силы заняли лишь 113 квадратных километров территории, причем большая часть из них представляет собой открытую местность. В то время как Россия в настоящее время контролирует 103 тысячи квадратных километров в зоне конфликта.





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