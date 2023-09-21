Болгарам в Великобритании предъявили обвинение в шпионаже на Россию

Королевская прокуратура Великобритании (CPS) официально предъявила обвинения пятерым гражданам Болгарии, которых подозревают в шпионаже в пользу России. Эту информацию агентство опубликовало на своем официальном веб-сайте, предоставив подробные детали об обвинениях.

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Согласно предъявленным обвинениям, граждане Болгарии обвиняются в сговоре с целью сбора информации, которая могла бы повлечь ущерб национальной безопасности Великобритании. Действия подозреваемых в шпионаже, по данным CPS, начались в 2020 году и продолжались до февраля 2023 года. Известно, что 26 сентября они будут вынуждены предстать перед Вестминстерским мировым судом.

Известны и имена обвиняемых: Орлин Русев (45 лет), Бизер Джамбазов (41 лет), Катрин Иванова (31 год) и Иван Стоянов (31 год), а также Ваня Габерова (29 лет). Эти лица проживали как в Лондоне, так и в Норфолке.

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Важно отметить, что первым троим из этой группы были предъявлены обвинения в хранении фальшивых документов еще в феврале. Информация о задержании обвиняемых стала известна в августе. Позже появились отчеты о том, что они выдавали себя за журналистов американских телекомпаний и имели поддельные пресс-карты и специальную одежду, которая имитировала сотрудников каналов Discovery и National Geographic.