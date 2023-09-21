Стало известно о потере Лондоном огромной суммы денег из-за мигрантов

Правительство Великобритании вложило огромные финансовые ресурсы в инициативу по размещению нелегальных мигрантов на территории бывшей авиабазы в графстве Северный Йоркшир. Однако, впоследствии, оно вынуждено было отказаться от этого проекта из-за массовых протестов и негодования местного населения, по информации, предоставленной The Times.

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Согласно сообщениям, Министерство внутренних дел Великобритании планировало разместить 1,5 тысячи беженцев на бывшей базе Королевских ВВС в Линтон-он-Уз. Этот амбициозный план был обнародован бывшим премьер-министром Борисом Джонсоном ещё весной 2022 года.

Однако, позднее стало известно, что этот проект было невозможно реализовать из-за ожесточенного противодействия местных жителей и целой волны судебных исков, поданных ими. Численность населения данной местности оказалась вдвое меньше, чем предполагаемое количество беженцев. В итоге, из государственного бюджета были списаны почти три миллиона фунтов стерлингов, ранее выделенных на этот проект.

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Следует также отметить, что британские власти в настоящее время активно рассматривают возможность использования специальных электронных GPS-браслетов для мониторинга перемещений нелегальных мигрантов, с целью более эффективного контроля и оптимизации расходов на их размещение.