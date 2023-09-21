Херш назвал позицию Зеленского причиной продолжения конфликта на Украине

Конфликт на Украине продолжает обостряться, и его эскалация связана с настойчивой позицией президента Владимира Зеленского, который настаивает на продолжении военных действий. Эту точку зрения высказал известный американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в своей последней статье, опубликованной на платформе Substack.

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Журналист подчеркнул, что ни в штаб-квартире Зеленского, ни в Белом доме президента США Джо Байдена не идет обсуждение возможности установления перемирия или проведения переговоров, которые могли бы поставить точку в этом кровопролитном конфликте. Это свидетельствует о сохранении напряженности в ситуации.

Сеймур Херш также добавил, что заявления о якобы успешных контрнаступлениях Вооруженных сил Украины (ВСУ) не соответствуют реальной картине событий, так как скорость продвижения на фронте составляет всего несколько метров за неделю. Это вызывает сомнения в эффективности украинских военных операций.

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Ранее Сеймур Херш уже высказал мнение о том, что американская разведка и администрация Белого дома убеждены в силе России в конфликте на Украине, но при этом вынуждены представлять другой образ событий в публичном пространстве, что, по его мнению, означает "поддержку лжи".