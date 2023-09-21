Швеция направила Украине танки

Шведия отправила Украине танки Strv122, на которых были обучены украинские экипажи, как сообщает ТАСС, ссылаясь на официальное заявление Вооруженных Сил Швеции.

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Матс Людвиг, начальник оперативного отдела штаба армии, подчеркнул, что это решение было обоснованным и правильным, поскольку оно увеличит возможности украинской армии, но также оно повлияет на возможности шведской армии.

Командующий армией, Йонни Линдфорс, отметил, что необходимо как можно скорее восполнить потери танков и закупить их в больших количествах. Это необходимо для того, чтобы выполнить поставленные цели по обороне, утвержденные еще в 2020 году, а также для соответствия требованиям членства в НАТО.

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Помимо этого, Дания также объявила о новых поставках танков в Украину, которые включают в себя 45 единиц техники.