Президент Чехии призвал не воспринимать буквально слова Зеленского

Президент Чехии Петр Павел подчеркнул важность правильного понимания высказываний Владимира Зеленского относительно споров по импорту зерна, которые вызвали возмущения в странах Европы. По словам Павла, следует помнить, что Зеленский находится под постоянным давлением, и его слова не всегда следует буквально интерпретировать.

реклама

Чешский лидер также подчеркнул, что не видит оснований для конфликта с Украиной и прекращения поддержки Киева, подобно действиям Польши.

Ранее представитель правительства Польши Петр Мюллер выразил недовольство риторикой и последними заявлениями Украины, считая их неприемлемыми для Варшавы.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая на канале Polsat, объявил о прекращении поставок вооружения украинской армии со стороны Варшавы.