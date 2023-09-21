В Иране ужесточили наказание для женщин за отсутствие хиджаба

Иранский парламент принял новый закон, который ужесточает наказания для женщин, нарушающих обязательное ношение хиджаба в общественных местах. Информация об этом появилась в источнике Iran Wire.

реклама

Этот законопроект, официально названный "Закон о поддержке культуры целомудрия и хиджаба и обеспечении социального здоровья", предусматривает возможность наложения штрафов на нарушительниц, которые не соблюдают правила ношения хиджаба или аналогичной одежды. Максимальный размер штрафа составляет до восьми миллионов туманов (что эквивалентно 18,4 миллиона рублей), и он может удвоиться, если штраф не будет оплачен в течение месяца.

Помимо финансовых санкций, закон также предусматривает возможность увольнения нарушительниц с работы и ограничение доступа к социальным сетям на срок до одного года. При повторных нарушениях женщинам может грозить даже тюремное заключение на срок от шести месяцев до трех лет.

Законопроект также устанавливает специальные наказания для публичных лиц и тех, кто демонстрирует отсутствие хиджаба в интернете. Кроме того, запрещается взаимодействие с нарушителями через средства массовой информации.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Этот закон был принят 20 сентября, его поддержали 152 человека, а 34 проголосовали против. Важно отметить, что закон введен на испытательный период, который продлится три года. Ранее, в апреле, также появилась информация о намерении иранских властей использовать "умные видеокамеры" для выявления женщин, нарушающих правила ношения хиджаба.