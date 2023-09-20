Дания начнет производство снарядов для Украины на заводе XVII века

Правительство Дании приняло историческое решение о приобретении завода, основанного в XVII веке в городе Еллинг, с целью организации производства снарядов для Украины. Об этом доложило датское издание DR.

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Министр обороны Дании, Трульс Лунд Поульсен, выразил надежду на создание инновационной модели сотрудничества, которая позволит министерству обороны предпринять необходимые действия для обеспечения производства снарядов и привлечения частного сектора к этому процессу. Он также выразил уверенность в том, что в течение ближайших лет Дания сможет восстановить производство боеприпасов.

По данным издания, завод, который был создан в 1676 году для производства фейерверков, в 1968 году был переориентирован на производство вооружений. В 2008 году он был продан испанской фирме Expal и использовался для производства боеприпасов. К моменту закрытия в 2020 году этот завод оставался единственным в стране, специализировавшимся на производстве боеприпасов.

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Кроме того, Дания официально объявила о передаче Украине новой партии танков, которая включает в себя 30 танков Leopard 1 и 15 танков T-72. Это важное решение пришло в рамках поддержки Украины в условиях современных геополитических вызовов и укрепления ее оборонных возможностей.