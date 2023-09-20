В Польше вызвали посла Украины из-за слов Зеленского

Польша вызвала посла Украины в знак протеста после высказываний президента Владимира Зеленского на Генеральной Ассамблее ООН относительно поставок зерна в Европейский союз (ЕС). Как сообщает агентство PAP, посол Украины, Василий Зварыч, был срочно приглашен в польский МИД, где его встретил заместитель министра Павел Яблонский.

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Основным поводом для вызова посланного дипломата стали критические замечания Зеленского относительно политики некоторых стран Европейского союза. Президент Украины выразил мнение о том, что некоторые из них демонстрируют солидарность с Украиной, но при этом, по его мнению, косвенно поддерживают Россию.

Заявления Зеленского вызвали не только реакцию Польши, но и критику со стороны других мировых лидеров. Он также оправдывал собственную политику относительно ядерного шантажа и событий вокруг Запорожской атомной электростанции (АЭС).

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Эти события нанесли удар по отношениям между Украиной и некоторыми странами Европейского союза, и их последствия остаются предметом внимания мировой общественности и дипломатических структур.