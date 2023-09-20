В США выразили обеспокоенность из-за слов Путина о разработке нового оружия

Заявление президента России, Владимира Путина, о разработках нового оружия вызывает беспокойство американского руководства. Бывший аналитик ЦРУ, Ларри Джонсон, выразил свою обеспокоенность этими словами в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

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"Пять лет назад, когда Россия говорила о гиперзвуковых ракетах, мы смеялись", - сказал Джонсон. "Но сегодня смеху нет места", - добавил он.

Джонсон также заявил о применении Россией гиперзвукового оружия в украинском конфликте и подчеркнул, что это свидетельствует о способности России создавать передовое вооружение.

Ранее, на встрече с модераторами сессий Восточного экономического форума (ВЭФ), президент Путин объявил о работе России над оружием, основанным на новых физических принципах. Это включает в себя лазерное, инфразвуковое, радиочастотное и другие виды оружия, представляющие собой качественно новые технологии.

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Американское руководство теперь стоит перед важным вопросом оценки потенциальных угроз и разработке стратегии в ответ на новые вызовы безопасности.